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13:15, 3 ноября 2023Бывший СССР

Армения не получила предложения от России провести встречу Мирзояна и Байрамова

МИД Армении не получал предложения от РФ провести встречу Мирзояна и Байрамова

Фото: Maxim Shipenkov /Pool / Reuters

Ереван не получал предложения от России по организации встречали глав МИД Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Ованнисян, передает ТАСС.

«Я не информирован о таком предложении. Кажется, оно было озвучено как идея, не знаю о конкретных шагах», — сообщил он.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова проинформировала о готовности Москвы в ближайшее время организовать трехстороннюю встречу главы МИД России Сергея Лаврова, Мирзояна и Байрамова. Кроме того, она подчеркнула, что российская сторона приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Азербайджаном и Арменией.

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      Кристина Есикова
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