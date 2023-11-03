Полковник рассказал о состоянии украинской авиации

Полковник Кошкин: украинская авиация не изменит ситуацию на фронте

Киев с помощью самолетов не переломит ситуацию на фронте, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил состояние украинской авиации.

«Информация, которую подает министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу, оптимистична. За месяц было сбито более 1400 воздушных целей, среди них — 37 боевых самолетов, и это за весьма короткий промежуток времени. Он даже сделал расчеты, судя по всему, они основаны на той развединформации, которая поступает министру», — сказал он.

Авиация во время войны и в вооруженных конфликтах — это преобладание в воздухе. Если есть преобладание в воздухе, то есть максимальная поддержка своих войск и максимальное поражение войск противника. Авиация — это альфа и омега победы на поле боя Андрей Кошкин военный эксперт

По словам Андрея Кошкина, даже поставки американских истребителей F-16 не смогут изменить положение вещей. Во-первых, их передают очень мало, во-вторых, российские военные уничтожают эти поставки.

«Средства ПВО Российской Федерации в состоянии нейтрализовать их полностью в течение 20 дней», — считает полковник.

В целом сказать, что они имеют преимущество в воздухе или же эти истребители смогут изменить соотношение сил на линии боевого соприкосновения, наверное, это будет не просто чрезмерно амбициозно, а в принципе нереально Андрей Кошкин военный эксперт

2 ноября Министерство обороны России сообщило, что российские военные уничтожили украинский самолет Су-27 на аэродроме под Полтавой. Днем ранее оборонное ведомство отчиталось, что за сутки удалось сбить сразу два таких воздушных судна.