Автор материала Time о Зеленском раскрыл свои источники

Журналист Time Шустер: статья о Зеленском написана на основе слов его советников

Журналист издания Time Саймон Шустер, написавший статью о президенте Украины Владимире Зеленском, назвал источником информации его советников. Об этом он рассказал изданию «Украинская правда».

В материале говорилось, в частности, о «потере оптимизма» украинским лидером, а также о том, что он чувствует себя преданным западными союзниками. По словам Шустера, об этом ему стало известно от действующих советников главы государства, а не бывших. «Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о "бывших сотрудниках" офиса президента», — отметил он.

Журналист добавил, что его собеседники предпочли остаться анонимными из-за нежелания подвергать себя профессиональному и юридическому рискам.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины обвинил Шустера в дезинформации. В ведомстве считают, что статья о Зеленском содержала субъективные оценки и «пророссийские нарративы».

Издание The Times опубликовало материал после визита главы Украины в США. Отмечалось, что он вернулся из поездки разочарованным и злым.