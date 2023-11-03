В США разрешили казнить преступника «невиданным ранее» методом

Fox News: в США разрешили казнить заключённого при помощи газообразного азота

Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного «невиданным ранее» методом. Об этом передает телеканал Fox News.

В частности, Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного при помощи газообразного азота. В августе генеральная прокуратура штата обратилась в ведомство с просьбой назначить дату казни 58-летнего заключенного.

Суд удовлетворил запрос генпрокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, которого осудили за заказное убийство женщины в 1988 году. Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за убийство Элизабет Сеннетт. Заказчиком преступления стал ее муж-пастор, который мечтал закрыть свои долги с помощью страховки. Сообщника Смита казнили в 2010 году.

В 2022 году департамент исправительных учреждений Алабамы отменил приведение приговора в отношении Смита в исполнение после того, как врачи не смогли ввести в его организм «смертельную инъекцию».

Ранее сообщалось, что в Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину, осужденную за торговлю наркотиками. 45-летняя местная жительница Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смерти за продажу 30,72 грамма героина.