Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 3 ноября 2023Мир

В США разрешили казнить преступника «невиданным ранее» методом

Fox News: в США разрешили казнить заключённого при помощи газообразного азота

Фото: Unsplash

Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного «невиданным ранее» методом. Об этом передает телеканал Fox News.

В частности, Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного при помощи газообразного азота. В августе генеральная прокуратура штата обратилась в ведомство с просьбой назначить дату казни 58-летнего заключенного.

Суд удовлетворил запрос генпрокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, которого осудили за заказное убийство женщины в 1988 году. Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за убийство Элизабет Сеннетт. Заказчиком преступления стал ее муж-пастор, который мечтал закрыть свои долги с помощью страховки. Сообщника Смита казнили в 2010 году.

В 2022 году департамент исправительных учреждений Алабамы отменил приведение приговора в отношении Смита в исполнение после того, как врачи не смогли ввести в его организм «смертельную инъекцию».

Ранее сообщалось, что в Сингапуре впервые почти за 20 лет казнили женщину, осужденную за торговлю наркотиками. 45-летняя местная жительница Саридеви Джамани в 2018 году была приговорена к смерти за продажу 30,72 грамма героина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Конгрессе США назревает раскол: Палата представителей одобрила проект помощи Израилю без упоминания Украины

      Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ на артемовском участке

      Глава Дагестана предложил «поставить точку» на событиях в аэропорту Махачкалы

      США использовали беспилотники в Газе для поиска заложников

      Экономист назвал способ защитить деньги от инфляции

      Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе

      Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ

      Главу банды треш-блогеров задержали в Азербайджане

      Главой ВМС США впервые в истории стала женщина

      В США разрешили казнить преступника «невиданным ранее» методом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости