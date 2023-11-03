Cборная России по футболу объявила соперника на ближайший товарищеский матч

Cборная России по футболу сыграет с Кубой в ближайшем товарищеском матче

Сборная России по футболу в ближайшем товарищеском матче сыграет с Кубой. Имя соперника команды Валерия Карпина объявлено на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией. Четырьмя днями ранее россияне обыграли Камерун. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) команда Карпина отстранена от международных соревнований.

Сборная России никогда в истории не играла с Кубой. Олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами однажды, обыграв их на групповом этапе Игр-1980 в Москве со счетом 8:0.

