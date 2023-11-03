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17:52, 3 ноября 2023Россия

Путин указал на необходимость соблюдения закона при оценке событий в Дагестане

Путин: власти России отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом

Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Реакция российских властей на события в Дагестане будет соответствовать действующим в стране правовым нормам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

29 октября сотни жителей республики прорвались на территорию махачкалинского аэропорта после сообщения о прибытии авиарейса из Тель-Авива.

«Это событие, на которое мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами отреагировать», — сказал глава государства на форуме «Сообщество».

3 ноября Путин предположил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были призваны дестабилизировать обстановку внутри России. Жителей Дагестана спровоцировали подстрекатели из-за границы, в частности, с территории Украины, заявил президент.

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      Алан Босиков
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