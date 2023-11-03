Путин высказался о беспорядках в Махачкале

Президент России Путин о беспорядках в Махачкале: легко вбросить искру

Президент России Владимир Путин высказался о беспорядках в аэропорту Махачкалы. По мнению главы государства, «легко вбросить искру», пишет ТАСС.

Он предположил, что событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри.

«Мы должны воспринимать все события с трезвой головой, это вбрасывали живущие за границей, в том числе на Украине», — сказал Путин, комментируя произошедшее в махачкалинском аэропорту.

Президент также подчеркнул, что реакция духовенства на погромы в Дагестане была убедительной. За это Путин выразил благодарность.

Глава государства призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем в Дагестане в соответствии с законом.

До этого сообщалось, что следователи установили личности 20 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля.