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15:11, 3 ноября 2023Силовые структуры

Установлены личности более 20 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Следователи установили личности 20 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) установили личности более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами. Для организаторов подобных действий сроки лишения свободы достигают 15 лет.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали граждан Израиля.

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело. Задержали 83 человека. Арестовали из них 15 человек.

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