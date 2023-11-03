Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:36, 3 ноября 2023Россия

Депутат Луговой прокомментировал фотографию с командиром «Шторм Z» Махмудовым

Депутат Луговой заявил, что его не волнует прошлое командира «Шторм Z» Махмудова

Депутат Госдумы Андрей Луговой в своем Telegram-канале прокомментировал фотографию с командиром «Шторм Z» Алиетдином Махмудовым, которого СМИ называют криминальным авторитетом.

По словам парламентария, его не волнует прошлое Махмудова. Самое главное, как заявил Луговой, кем человек является в настоящее время. «Если человек рискует собственной жизнью, своею кровью, на передовой отстаивает интересы России, то его жизнь ДО — это личное, прошлое», — написал депутат.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Законопослушный российский гражданин». В Кремле высказались о приезде Пугачевой, критиковавшей СВО

      Франция посоветовала африканским странам не менять ее на Россию

      Депутат Луговой прокомментировал фотографию с командиром «Шторм Z» Махмудовым

      Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

      Израиль разбомбил приют ООН для беженцев в Газе

      Израиль высказался о поддержке ХАМАС в мире

      Власти Израиля назвали местоположение командного центра ХАМАС

      На Украине прокомментировали планы Зеленского посетить Израиль

      Меликов заявил о новых попытках вывести дагестанцев на улицы

      В Херсонской области назвали бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости