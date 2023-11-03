Депутат Луговой прокомментировал фотографию с командиром «Шторм Z» Махмудовым

Депутат Луговой заявил, что его не волнует прошлое командира «Шторм Z» Махмудова

Депутат Госдумы Андрей Луговой в своем Telegram-канале прокомментировал фотографию с командиром «Шторм Z» Алиетдином Махмудовым, которого СМИ называют криминальным авторитетом.

По словам парламентария, его не волнует прошлое Махмудова. Самое главное, как заявил Луговой, кем человек является в настоящее время. «Если человек рискует собственной жизнью, своею кровью, на передовой отстаивает интересы России, то его жизнь ДО — это личное, прошлое», — написал депутат.