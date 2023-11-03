Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

V1.RU: депутат Луговой встретился в Госдуме с главой отряда «Шторм Z» Махмудовым

Криминальный авторитет из Волгограда Алиетдин Махмудов, который командует отрядом «Шторм Z» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, побывал в Государственной Думе. Об этом сообщает портал V1.ru.

По информации V1.ru, тот сделал фото с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым. На снимке, оказавшемся в распоряжении журналистов, можно разглядеть, что в руках депутат держит папку для документов, а Махмудов, которого издание назвало авторитетом, — предмет, похожий на паспорт или картхолдер.

На просьбу издания прокомментировать, по какому поводу встречались Луговой и Махмудов, помощники парламентария ответили, что передали вопрос самому народному избраннику. Тот отказался общаться по данной теме с представителями СМИ, объяснив это тем, что находится в дороге.

Знакомые командира «Шторма Z» пояснили, что недавно Махмудов был в отпуске. За это время он успел съездить в Москву. Сейчас, как утверждают его товарищи, криминальный авторитет вернулся в зону боевых действий.

О том, что Махмудов является командиром группы, стало известно летом 2023 года от бывшего руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Это произошло во время мятежа бойцов частной военной компании «Вагнер» 24 июня. На видео, опубликованном Рогозиным, Махмудов выступил в поддержку президента России Владимира Путина и против мятежников.

Что известно об отряде «Шторм Z»?

Подразделения «Шторм Z» формируются из бывших заключенных, подписавших контракт с Министерством обороны России, и входят в состав действующих на фронте воинских частей. Они были созданы в январе 2023 года, после того, как у ЧВК «Вагнер» забрали возможность рекрутировать заключенных для участия в боевых действиях. Как рассказывал военкор Александр Коц, эти отряды состоят из «бывших заключенных, которые пошли в зону СВО добровольно».

В свою очередь, военкор Юрий Котенок уточнял, что эти отряды формируются комбинированным способом, их собирают из разных категорий военнослужащих: «и мобилизованные, и добровольцы, и разные рода войск».

То есть, я повторюсь, это не обязательно зеки. Это вымысел вражеской пропаганды Юрий Котенок военкор

В сентябре 2022 года на RT вышел документальный фильм «Защитники Донбасса. На линии фронта», где «Шторм» представили как «штурмовой отряд специального назначения», который «отправляют на самые сложные участки».

В январе 2023 года военное ведомство публично подтвердило существование «Шторма», заявив, что это добровольческие штурмовые отряды, предназначенные «для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ».

Государственные информационные агентства ТАСС и РИА Новости начали регулярно освещать действия отрядов «Шторм Z» летом 2023 года. ТАСС при этом общался с командиром с позывным Али, которым является Алиетдин Махмудов, а РИА Новости — с командиром с позывным Русский.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кто такой Махмудов?

Алиетдин Махмудов с начала нулевых регулярно попадал в поле зрения правоохранительных органов: он входил в группировку волгоградского авторитета из 90-х Владимира Кадина, который занимал пост зампредседателя областной ассоциации бокса.

В 2009-2011 годах Волгоград захлестнула волна расправ над криминальными авторитетами. В 2011 году киллеры добрались и до Кадина, которому выстрелили в затылок на веранде ресторана. Алиетдин Махмудов в то время находился в колонии, где отбывал срок за вымогательство миллионов рублей у главы областной национальной культурной автономии корейцев.

Сразу после того, как Кадина не стало, за его место во главе ОПГ началась борьба. С одной стороны, на него претендовали братья Брудные из Тракторозаводского района города. А с другой — группировка во главе с несколькими авторитетами, среди которых был и вышедший на свободу Алиетдин Махмудов. Это противостояние вылилось в крупные разборки, которые несколько лет шли на центральных рынках Волгограда.

21 мая 2014 Сергей Брудный и его друг, гендиректор Центрального рынка Евгений Ремезов, были расстреляны киллером на пересечении улицы Чуйкова и Аллеи Героев. Киллер долго выбирал место и время для атаки — он воспользовался моментом, когда оба бизнесмена оказались одни и без охраны.

Выстрелом с 40 метров он попал Брудному между лопаток — пуля прошла насквозь — и ранил в лицо Евгения Ремезова. Врачам удалось спасти жизнь Ремезова благодаря нескольким тяжелым операциям. По факту того покушения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Следователи выяснили, что организаторами и заказчиками покушения на Ремезова и Брудного выступили Алиетдин Махмудов и его соратник Александр Геберт.

Исполнителем преступления стал уроженец Дагестана Хаса Баталов. Посредником в переговорах между заказчиком и исполнителем выступил Абугали Темерханов. В 2015 году Алиетдина Махмудова приговорили к 17,5 года колонии строго режима. Киллеру Хасу Баталову дали 17 лет, Абугали Темерханову суд назначил 16 лет колонии. Александр Геберт успел скрыться от следствия и был объявлен в федеральный розыск.