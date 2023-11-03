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21:34, 3 ноября 2023Россия

Для заключенных в России ввели особый воинский учет

Правительство России ввело особый воинский учет для заключенных граждан

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В России заключенных будут ставить на особый воинский учет в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Теперь для постановки на особый воинский учет граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не потребуется личная явка в военкомат, медосвидетельствование, медобследование и психологический отбор. Кроме того, ставить на особый воинский учет, снимать с него или вносить изменения в учетные документы будут без личного присутствия заключенных.

В сентябре Минобороны РФ выступило с идеей об особом учете. Тогда в ведомстве предложили внести изменения в Положение о воинском учете, исключив из пункта 15 подпункт, согласно которому россияне в тюрьмах, колониях и других исправительных учреждениях не подлежат воинскому учету.

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      Марина Совина
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