Россиян призвали отказаться от экзотических фруктов ради защиты природы

Эколог Лакустова: транспортировка фруктов из тропиков вредит экологии

Углеродный след, остающийся при транспортировке фруктов из тропиков, вредит экологии Земли. В разговоре с «Известиями» директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова призвала россиян отказаться от ряда привычных вещей ради сохранения природы.

По словам эксперта, в российских фруктах и овощах не меньше микроэлементов и минералов, чем в экзотических. Поэтому употреблять их на постоянной основе не стоит. Также сберечь экологическое будущее планеты можно, отказавшись от пластиковых карт. На переработку их не берут, а содержащийся там хлористый винил, разлагаясь на свалке, выделяет токсичные вещества. Взамен Лакустова советует использовать виртуальные карты. В своем функционале они не уступают пластиковым, а где-то даже выигрывают — привязанную к телефону виртуальную карту потерять намного сложнее.

В целях защиты природы необходимо также исключить бумажные чеки. К тому же они далеко не такие износостойкие, как электронные. Большая часть магазинов сегодня предлагает альтернативу бумажным чекам. Еще одна угроза окружающей среде — удобный и вместительный пластиковый пакет. Период его разложения в земле длится больше века. При этом в почву и воду проникают частицы микропластика, губительного для животных и рыб. Влияние микропластика на человека пока слабо изучено. Кроме того, по мнению Лакустовой, стоит забыть о воздушных шарах и одноразовой посуде. Будучи полезными всего пару часов, впоследствии они десятилетиями разлагаются в земле, напомнила эколог. Бумажные украшения не хуже украсят праздник, а на многоразовой пластиковой посуде даже получится сэкономить.

Ранее власти Приморья решили запретить одноразовую пластиковую посуду на спортивных и культурных мероприятиях. Ее присутствие в точках общественного питания, зонах отдыха, образовательных и медучреждениях минимизируют, а количество бумажной посуды на полках магазинов — увеличат.