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11:34, 3 ноября 2023Мир

Полковник назвал срок операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Полковник Кнутов: операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится месяц

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет проводить операцию в секторе Газа около месяца. Так о продолжительности боев в палестинском анклаве в разговоре с «Лентой.ру» высказался военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он также описал примерный сценарий военной операции.

«Вообще ситуация достаточно кровавая, честно говоря. Действует на сегодняшний день армия Израиля очень жестко. Они окружили сектор, сейчас они его поделят на части. Зачистка будет идти жестко. Если какой-то объект представляет опасность с точки зрения возможности размещения там противотанковых ракетных комплексов либо каких-то огневых точек, такие здания будут сразу уничтожать с помощью авиации либо артиллерии. Затем будет идти зачистка, когда они при поддержке бронетехники будут двигаться вперед. Если открывается огонь, значит танки работают по этой точке, затем работает авиация, артиллерия. Таким образом они фактически превратят эти городские постройки в руины», — объяснил он.

Я думаю, что интенсивные боевые действия продлятся около месяца, дальше будет патрулирование и дозачистка. Как правило, тех ресурсов, которые есть у израильтян и палестинцев, хватает ровно на месяц. Затем резко сокращается интенсивность боев и дело идет к переговорам

Юрий Кнутовполковник в отставке

2 ноября стало известно, израильские военные окружили город Газа. «Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», — сказал в беседе с Haaretz пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства Даниэль Хагари.

3 ноября ЦАХАЛ зашел на территорию анклава и начал бои. Авиация и флот помогают наземным израильским силам наносить удары по военной инфраструктуре ХАМАС.

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      Варвара Кошечкина
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