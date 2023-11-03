Фигурист-чемпион из России высказался о смене спортивного гражданства

Российский фигурист Александр Галлямов отказался менять спортивное гражданство

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, россиянин Александр Галлямов высказался о смене спортивного гражданства. Его слова приводит «Фонтанка».

Спортсмен подчеркнул, что воспитывается тренерами российской школы, поэтому ему комфортно заниматься в созданных условиях. «У нас лучшие катки, на которых проводятся шикарные мероприятия. Идет подготовка ко всем намеченным турнирам», — добавил Галлямов, отказавшись выступать за другую страну.

Мишина и Галлямов тренируются в группе Тамары Москвиной. Они чемпионы Олимпийских игр в Пекине в командном зачете и обладатели бронзовых медалей — в личном. Также в активе пары есть золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также других международных турнирах.