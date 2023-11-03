Франция посоветовала африканским странам не менять ее на Россию

Глава МИД Колонна: Африке не стоит менять Францию на Россию

Африке не стоит «менять Францию на Россию», считает французский министр иностранных дел Катрин Колонна. Ее слова приводит РИА Новости.

Так она прокомментировала утрату позиций Франции в африканском регионе Сахель. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что с другими странами континента отношения остаются хорошими. «Африка — большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады», — заявила Колонна.

Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести третий саммит «Россия — Африка» в своей стране. Он также напомнил, что его страна отказалась подписывать договор Международного уголовного суда, назвав ее безопасным и свободным пространством.