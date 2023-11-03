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23:36, 3 ноября 2023Мир

Франция посоветовала африканским странам не менять ее на Россию

Глава МИД Колонна: Африке не стоит менять Францию на Россию
Катрин Колонна

Катрин Колонна. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Африке не стоит «менять Францию на Россию», считает французский министр иностранных дел Катрин Колонна. Ее слова приводит РИА Новости.

Так она прокомментировала утрату позиций Франции в африканском регионе Сахель. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что с другими странами континента отношения остаются хорошими. «Африка — большая и очень разная. За исключением Сахеля наши отношения с другими странами на подъеме, чему мы очень рады», — заявила Колонна.

Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести третий саммит «Россия — Африка» в своей стране. Он также напомнил, что его страна отказалась подписывать договор Международного уголовного суда, назвав ее безопасным и свободным пространством.

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      Марина Совина
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