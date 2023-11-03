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20:21, 3 ноября 2023Экономика

«Хезболла» призвала к тотальному эмбарго против Израиля

Генсек «Хезболлы» Насрулла: против Израиля должно быть введено полное эмбарго
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Bilal Jawich / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла призвал исламские и арабские страны ввести тотальное эмбарго против Израиля. Его слова приводит «Прайм».

Эти государства, по его мнению, должны ввести в отношении Израиля жесткие ограничения, подразумевающие запрет на поставки ключевых энергетических ресурсов, включая нефть и газ, а также приостановку экспорта продовольствия. Вышеуказанные меры, как уточнил Насрулла, должны побудить израильские власти остановить вторжение в сектор Газа и прекратить войну против палестинской радикальной группировки ХАМАС.

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В качестве других мер воздействия на Израиль генсек «Хезболлы» назвал полный разрыв дипломатических отношений со страной со стороны властей исламских и арабских государств, а также высылку послов. По его словам, прекращение боевых действий в регионе было бы выгодно Египту, Иордании и Ливану. «Исламские и арабские страны должны предпринять все усилия, чтобы прекратить нападения Израиля на сектор Газа, недостаточно только произносить речи», — заключил Насрулла.

Ранее с призывом ввести нефтяное эмбарго против Израиля выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан. Эта мера была обусловлена зависимостью ближневосточного государства от поставок сырья из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Власти вышеуказанных стран неоднократно критиковали Израиль за ракетные удары по сектору Газа, однако не заявляли о возможности полного прекращения экспорта сырья.

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      Анатолий Акулов
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