Иран призвал ввести нефтяное эмбарго против Израиля

Глава МИД Ирана Амирабдоллахиан призвал ввести нефтяное эмбарго против Израиля

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амирабдоллахиан призвал власти исламских стран ввести нефтяное эмбарго против Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства ближневосточного государства.

Намерение иранского министра обусловлено ракетной атакой по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани», расположенной в секторе Газа. В результате инцидента пострадали в общей сложности 800 человек, включая тяжелобольных, раненых и несколько сотен детей.

В случившемся Амирабдоллахиан обвинил «сионистский (политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — прим. «Ленты.ру») режим» и потребовал ввести против него «немедленное и полное эмбарго» на поставки сырья. Кроме того, глава иранского МИД призвал власти исламских стран выслать послов Израиля. В свою очередь, ЦАХАЛ представила доказательства непричастности к удару по больнице в Газе и обвинила в произошедшем палестинских радикалов.

Израиль является небольшим импортером нефти и во многом зависит от поставок сырья из ближневосточных государств, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Власти последних неоднократно критиковали Иерусалим за ракетные удары по сектору Газа, однако до сих пор не заявляли о возможности полного прекращения поставок, на чем настаивает Иран.

Напряженность вокруг войны Израиля и радикальной группировки ХАМАС, начавшейся 7 октября, также усугубляется отменой встречи лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии с президентом США Джо Байденом по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. До этого американский лидер прилетел в Тель-Авив в попытке договориться с воюющими сторонами о прекращении боевых действий в регионе.

Ранее в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки нефти североморской марки Brent выросла на 3,1 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,7 доллара за баррель. Однако ближе к 13:40 по московскому времени котировки незначительно отыграли утренний прирост и опустились до отметки в 92,6 доллара. Эксперты связали рост напряженности на мировом сырьевом рынке с обострением войны в Израиле.