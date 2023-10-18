Цены на нефть выросли на фоне обострения войны в Израиле

Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки нефти североморской марки Brent выросла на 3,1 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,7 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Эксперты связали утренний прирост котировок с обострением войны между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС.

Так, в ночь с 17 на 18 октября в ходе ракетных обстрелов была атакована больница «Аль-Ахли Аль-Маадани», расположенная в секторе Газа. В результате взрыва пострадали в общей сложности 800 человек, включая тяжелобольных и раненых людей.

После инцидента лидеры Иордании, Египта и Палестинской автономии отменили саммит с президентом США Джо Байденом по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, на ситуацию с ценами на нефть оказывает давление повышенный спрос со стороны Китая, являющегося одним из крупнейших потребителей сырья, на фоне ограниченного предложения на мировых энергорынках.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в случае эскалации боевых действий и втягивания в войну между Израилем и ХАМАС других ближневосточных государств — Египта, Туниса, Ирана, Ливана и Сирии — мировые цены на нефть могут подняться вплоть до 150 долларов за баррель. При таком развитии событий мировая экономика подвергнется рискам рецессии и замедления темпов роста.