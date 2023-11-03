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10:43, 3 ноября 2023Мир

Полковник высказался о последствиях участия «Хезболлы» в войне с Израилем

Полковник Матвийчук допустил участие «Хезболлы» в войне против Израиля

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» неоднократно предупреждала Израиль о том, что начнет боевые действия против страны в случае, если ЦАХАЛ войдет на территорию сектора Газа. Включение группировки в конфликт приведет к тяжелым последствиям для Израиля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«"Хезболла" никогда не скрывала свои стремления к конфронтации с Израилем. Несколько раз они предупреждали, что если Израиль войдет на территорию Газы, будет действовать так, как сейчас, уничтожая палестинцев, школы, продолжая боевые действия, — они включатся в конфликт», — сказал Матвийчук.

Он напомнил, что случаи прямой конфронтации Израиля с «Хезболлой» уже случались. Это были длительные кровопролитные партизанские действия, включающие в себя террористические акты, удары различными артиллерийскими ракетными системами.

«Надо понимать, что "Хезболла" — это не просто политическая организация. Это военная организация с большим числом сторонников. Это также последователи Ирана, которым страна обязательно окажет денежную помощь, помощь в вооружении. Все это может перерасти в более масштабный конфликт с вовлечением новых группировок и даже государств», — предупредил военный.

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ завершил окружение сектора Газа и зашел на территорию анклава.

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      Наталия Белова
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