Иран обвинил США в геноциде палестинцев

МИД Ирана: США показали, что являются решающей частью геноцида палестинцев

США показали, что по-прежнему являются решающей частью продолжения полномасштабной войны, военных преступлений и геноцида против палестинского народа. Об этом написал на своей странице в соцсети Х официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Дипломат указал, что с начала конфликта Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Израилю 14,3 миллиарда долларов финансовой помощи. Он также отметил, что Вашингтон выступил против прекращения огня.

«Америка использовала все свои возможности, чтобы спасти сионистский режим от поражения, но Бог завещал победу палестинской нации», — заявил Канаани.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны остановить поставки нефти и еды Израилю. «То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, — так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль. Экспорт нефти и продовольствия должны быть прекращены», — сказал он.

По его словам, мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем.

С начала войны в секторе Газа жизни лишились 9061 человек. Среди них 3760 детей и 2326 женщин. Ранено более 32 тысяч человек.