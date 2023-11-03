Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 3 ноября 2023Мир

Иран обвинил США в геноциде палестинцев

МИД Ирана: США показали, что являются решающей частью геноцида палестинцев

Фото: Mohammed Talatene / Globallookpress.com

США показали, что по-прежнему являются решающей частью продолжения полномасштабной войны, военных преступлений и геноцида против палестинского народа. Об этом написал на своей странице в соцсети Х официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Дипломат указал, что с начала конфликта Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Израилю 14,3 миллиарда долларов финансовой помощи. Он также отметил, что Вашингтон выступил против прекращения огня.

«Америка использовала все свои возможности, чтобы спасти сионистский режим от поражения, но Бог завещал победу палестинской нации», — заявил Канаани.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские страны остановить поставки нефти и еды Израилю. «То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, — так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль. Экспорт нефти и продовольствия должны быть прекращены», — сказал он.

По его словам, мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем.

С начала войны в секторе Газа жизни лишились 9061 человек. Среди них 3760 детей и 2326 женщин. Ранено более 32 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Москва пригрозила закрыть Балтийское море для всех, если НАТО попытается закрыть его для России. Что это значит?

      Для российских школ запустили уникальную новинку

      Россияне купили картофеля фри на миллиарды рублей

      Запад обвинили в саботаже зерновой сделки

      Названа новая должность бывшего губернатора Вологодской области

      Названа дата начала съемок нового сезона The Last of Us

      В Кремле призвали не судить о Дагестане по беспорядкам в аэропорту

      Кулеба анонсировал новые поставки боеприпасов для Украины

      Лукашенко оценил перспективы строительства второй АЭС в Белоруссии

      Российские военные заняли более выгодные позиции на одном направлении СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости