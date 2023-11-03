Издателю «Медиазоны» Верзилову запросили 9 лет колонии за фейки об армии
Прокурор просит приговорить издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) к 9 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Также гособвинение настаивает на четырехлетнем запрете Верзилову администрировать интернет-ресурсы.
Верзилова обвиняют в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической ненависти») УК РФ. Основанием для возбуждения дела стали посты Верзилова о событиях в Буче. Следствие считает, что в них издатель пытался сформировать у россиян ложное представление о целях СВО.
27 марта Верзилова заочно арестовали по делу о фейках. А ранее, 9 января объявили в международный розыск по обвинению в преступлении по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства») УК РФ.