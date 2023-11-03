Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 3 ноября 2023Мир

Израиль высказался о поддержке ХАМАС в мире

Президент Герцог: Израиль обеспокоен попытками обосновать действия ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Ицхак Герцог

Ицхак Герцог. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Израиль обеспокоен тем, что многие пытаются найти объяснения действиям палестинского движения ХАМАС и выражают ему поддержку. Об этом написал президент страны Ицхак Герцог в колонке для The New York Times.

Он обратил внимание, что сторонники движения присутствуют также и в западных странах. «Профессора и студенты американских колледжей произносят речи и подписывают заявления, оправдывающие терроризм и даже прославляющие его», — указал президент. Он подчеркнул, что его тревожит происходящее, отметив, что «террористическая идеология угрожает всем порядочным людям, не только евреям».

Ранее стало известно, что спонсоры американских университетов начали отказывать им в финансовой поддержке из-за недостаточно жесткой критики действий ХАМАС. Уточняется, что с угрозой потери финансирования столкнулись, в частности, Гарвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Законопослушный российский гражданин». В Кремле высказались о приезде Пугачевой, критиковавшей СВО

      ВОЗ прокомментировала сообщения об атаках на машины скорой помощи в Газе

      В российском городе начали массово лепить пенисы из снега. Какое наказание ждет уличных скульпторов?

      Наркотики, разрыв органов и изуродованное шрамами тело. О чем мемуары звезды «Друзей» Мэттью Перри, которые бьют рекорды

      Зеленский подписал нужный для евроинтеграции закон о свободах нацменьшинств

      Пассажир рейса Гуанчжоу — Москва заявил о взрывном устройстве на борту

      Автор материала Time о Зеленском раскрыл свои источники

      Блогера Шабутдинова задержали до суда

      В США украинскую беженку арестовали за жестокое избиение ребенка

      Франция посоветовала африканским странам не менять ее на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости