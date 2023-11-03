Израиль высказался о поддержке ХАМАС в мире

Президент Герцог: Израиль обеспокоен попытками обосновать действия ХАМАС

Израиль обеспокоен тем, что многие пытаются найти объяснения действиям палестинского движения ХАМАС и выражают ему поддержку. Об этом написал президент страны Ицхак Герцог в колонке для The New York Times.

Он обратил внимание, что сторонники движения присутствуют также и в западных странах. «Профессора и студенты американских колледжей произносят речи и подписывают заявления, оправдывающие терроризм и даже прославляющие его», — указал президент. Он подчеркнул, что его тревожит происходящее, отметив, что «террористическая идеология угрожает всем порядочным людям, не только евреям».

Ранее стало известно, что спонсоры американских университетов начали отказывать им в финансовой поддержке из-за недостаточно жесткой критики действий ХАМАС. Уточняется, что с угрозой потери финансирования столкнулись, в частности, Гарвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты.