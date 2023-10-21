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13:28, 21 октября 2023Мир

Спонсоры отказались от поддержки вузов США из-за реакции на атаки ХАМАС

FT: в США спонсоры отказывают вузам из-за недостаточной критики действий ХАМАС

Фото: Brian Snyder / Reuters

Спонсоры американских университетов начали отказываться от финансовой поддержки вузов из-за недостаточно жесткой критики действий палестинской группировки ХАМАС в Израиле. Об этом пишет Financial Times (FT).

Многомиллионное финансирование, в частности, рискуют потерять Гардвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты. Пенсильванский университет на фоне угрозы оттока спонсоров выпустил новое заявление, в котором выступил «против террористических атак ХАМАС в Израиле и против антисемитизма». Президент вуза Лиз Мэгилл публично признала, что представители университета должны были показать более быструю и понятную реакцию на события в Израиле.

Спонсорство Гарварда оказалось под угрозой после того, как основатель Limited Brands Лесли Векснер, в честь которого названо одно из зданий университета, призвал учебные заведения решительнее осудить ХАМАС и жестко наказывать студентов, посещающих антиизраильские демонстрации. Позицию Гарварда он назвал «печальным провалом». От своего кресла в исполнительном совете вуза отказался израильский миллиардер Идан Офер, которому не хватило «четких доказательств поддержки со стороны руководства университета народа Израиля».

По словам главы Американской ассоциации колледжей и университетом Линн Паскереллы, студенты получают угрозы с отказом нанимать их на работу из-за недостаточной поддержки Израиля.

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Ранее число пострадавших в результате атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы группировки вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль предпринял ответную атаку и объявил о начале операции «Железные мечи».

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      Александра Лисица
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