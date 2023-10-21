Спонсоры отказались от поддержки вузов США из-за реакции на атаки ХАМАС
Спонсоры американских университетов начали отказываться от финансовой поддержки вузов из-за недостаточно жесткой критики действий палестинской группировки ХАМАС в Израиле. Об этом пишет Financial Times (FT).
Многомиллионное финансирование, в частности, рискуют потерять Гардвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты. Пенсильванский университет на фоне угрозы оттока спонсоров выпустил новое заявление, в котором выступил «против террористических атак ХАМАС в Израиле и против антисемитизма». Президент вуза Лиз Мэгилл публично признала, что представители университета должны были показать более быструю и понятную реакцию на события в Израиле.
Спонсорство Гарварда оказалось под угрозой после того, как основатель Limited Brands Лесли Векснер, в честь которого названо одно из зданий университета, призвал учебные заведения решительнее осудить ХАМАС и жестко наказывать студентов, посещающих антиизраильские демонстрации. Позицию Гарварда он назвал «печальным провалом». От своего кресла в исполнительном совете вуза отказался израильский миллиардер Идан Офер, которому не хватило «четких доказательств поддержки со стороны руководства университета народа Израиля».
По словам главы Американской ассоциации колледжей и университетом Линн Паскереллы, студенты получают угрозы с отказом нанимать их на работу из-за недостаточной поддержки Израиля.
Ранее число пострадавших в результате атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч.
Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы группировки вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль предпринял ответную атаку и объявил о начале операции «Железные мечи».