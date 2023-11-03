Китай защитит компании после санкций США за связи с Россией

МИД: Китай примет меры по защите компаний после санкций США за связи с Россией

Пекин примет решительные меры по защите своих компаний после американских санкций из-за сотрудничества китайских компаний с Россией, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

Подобные действия Вашингтона являются примером экономического принуждения, подчеркнул Вэньбинь, призвав Вашингтон прекратить ошибочные действия. «Китай примет решительные меры для защиты своих интересов», — пообещал он.

Дипломат отметил, что принятые односторонние санкции являются очередным примером обобщения США понятия нацбезопасности.

Ранее США ввели санкции против десятка иностранных компаний якобы за поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. В частности, Вашингтон применил меры экспортного контроля к юридическим лицам из Китая, Германии, Индии, Турции, Эстонии.