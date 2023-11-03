Кремль порассуждал о родственниках иноагентов

Песков: родство с иноагентом не должно становиться именем нарицательным

Родство с иностранным агентом не должно становиться именем нарицательным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Такое мнение представитель Кремля выразил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возвращение в Россию ряда эмигрантов, некоторые из которых являются родственниками иноагентов.

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс», — пояснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из России после начала специальной военной операции. Он также описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла».