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13:21, 3 ноября 2023Россия

Кремль рассказал о планах Путина на следующую неделю

Песков заявил, что у Путина на следующей неделе будет загруженный график

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

У президента России Владимира Путина на следующей неделе будет загруженный график. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Расписание президента включает международные контакты и работу по насыщенной внутренней повестке. Какие-то конкретные мероприятия Песков анонсировать не стал.

3 ноября глава государства пообщается с новым составом Общественной палаты страны. По словам официального представителя Кремля, это будет обстоятельная беседа.

Ранее стало известно, что в День народного единства, 4 ноября, Владимир Путин традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

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      Евгения Куликова
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