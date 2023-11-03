Кремль рассказал о планах Путина на следующую неделю

Песков заявил, что у Путина на следующей неделе будет загруженный график

У президента России Владимира Путина на следующей неделе будет загруженный график. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Расписание президента включает международные контакты и работу по насыщенной внутренней повестке. Какие-то конкретные мероприятия Песков анонсировать не стал.

3 ноября глава государства пообщается с новым составом Общественной палаты страны. По словам официального представителя Кремля, это будет обстоятельная беседа.

Ранее стало известно, что в День народного единства, 4 ноября, Владимир Путин традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

