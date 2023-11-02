Стало известно о планах Путина на День народного единства

Президент Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. О планах главы государства стало известно от официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пишет ТАСС.

В 2022 году Владимир Путин вместе с членами молодежных и волонтерских организаций также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Помимо этого, он посетил выставку «Украина. На переломах эпох».

Ранее президент рассказал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и отстоял родную землю, объединившись в рядах ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Путин неоднократно повторял, что и сейчас, спустя несколько столетий, этот подвиг народа «поражает своим мощным, патриотическим порывом».

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Установлен на Красной площади в 1818 году.