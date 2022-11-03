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15:18, 3 ноября 2022Россия

Кремль рассказал о планах Путина в День народного единства

Кремль: президент Путин примет участие в праздновании Дня народного единства 4 ноября
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин вместе с членами молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. О планах главы государства сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин посетит выставку «Украина. На переломах эпох», которая пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

После глава государства встретится с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге пригласил горожан и гостей столицы отпраздновать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года. На Красной площади в период с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы.

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Сергей Истомин
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