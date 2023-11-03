Махачев ответил на вопрос о поединке с Макгрегором

Боец ММА Ислам Махачев заявил, что Конор Макгрегор не заслуживает драться с ним

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос о поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

Махачев заявил, что Макгрегор не заслуживает драться с ним. «Если он заслужит, вернется, выиграет несколько боев, то почему бы и нет?» — добавил он.

Ранее Макгрегор оскорбил Махачева за недовольство рейтингом UFC вне зависимости от весовых категорий. «Этот парень — тупица. Вот что происходит, когда родственники спят друг с другом и рожают ребенка», — написал ирландец.

21 октября Махачев второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды. 35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. В активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Он не выходил в октагон с лета 2021 года.