Минеев купил билет на самолет пожелавшему воевать в Палестине Исмаилову

Минеев купил билет на самолет в Бейрут пожелавшему воевать в Палестине Исмаилову

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил о покупке билетов на самолет в столицу Ливана Бейрут для соотечественника Магомеда Исмаилова, чтобы тот мог воевать в Палестине.

«Активность интернет-войск пиар-назначения зашкаливает! Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут. А воз и ныне там! Пацаны, помогаю как могу», — написал Минеев. Он предложил Исмаилову забрать билеты и действовать.

Исмаилов с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной в октябре этого года поддерживал последних. «Дайте мне оружие или просто скажите, где его взять, дайте мне проход, просто дайте мне эту лазейку — как туда попасть с оружием, клянусь Аллахом, я не буду сидеть ни секунды!» — писал боец.

12 сентября Минеев анонсировал третий поединок с Исмаиловым в 2024 году. До этого в одном из боев победил Минеев, а еще одна встреча закончилась ничьей.