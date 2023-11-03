Несколько групп россиян предостерегли от посещения бани

Людям в состоянии алкогольного опьянения, а также тем, у кого есть высокий риск образования тромбов, нельзя посещать баню, предупредил основатель школы банного мастерства Василий Ляхов. В комментарии для News.ru он назвал и еще несколько неожиданных противопоказаний.

Специалист обратил внимание, что запрещено посещать баню после употребления алкогольных напитков (жар усиливает воздействие алкоголя, что может привести к скачкам давления и рвоте, — прим «Ленты.ру»). Также, по его словам, баня противопоказана при любых психических и неврологических заболеваниях, например, эпилепсии. Он пояснил, что во время приступа человек может обжечься или пораниться об острые поверхности. «Год нельзя ходить в баню после черепно-мозговых травм, — продолжил Ляхов. — И месяц — после инфаркта. Разрешение на посещение должен дать врач».

Напоследок специалист предостерег женщин от посещения парных в активную фазу менструации и посоветовал людям, склонным к тромбообразованию, сначала пройти обследование: им следует посещать баню только в том случае, если результаты анализов покажут, что это безопасно для здоровья.

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