Названо самое опасное биологическое оружие

Химик Кириченко: геномное редактирование является опасным биооружием

Геномное редактирование и генная терапия являются самым опасным биологическим оружием. Эти направления назвала химик, генетик Елена Кириченко в программе «Мы в курсе» на «Царьграде».

По словам эксперта, эти методики буквально представляют собой адресную доставку биооружия в живой организм, и именно это направление «идет вперед семимильными шагами». Кириченко сказала, что такие подходы в лечении воздействуют на стабильность генома. Она отметила, что это биохакинг, и последствия могут оказаться непредсказуемыми.

«Да, может быть, точечно каким-то людям с тяжелейшими генетическими синдромами мы как-то немножко поможем. Но массово пробовать такую терапию на живых людях нельзя, это будет катастрофа. А сейчас очень многие иммуномодуляторы как раз переходят на платформу геномного редактирования и генной терапии. Это надо учитывать», — объяснила химик.

Ранее президент России Владимир Путин также порассуждал о перспективах развития генетики и назвал ее серьезным оружием. Глава государства призвал сделать так, чтобы заложенные в науке позитивные начала не превратились в угрозу для человечества.

