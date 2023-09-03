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19:56, 3 сентября 2023Россия

Путин назвал генетику оружием разрушительной силы

Путин: генетика не должна превратиться в угрозу для человечества

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Президент России Владимир Путин в беседе со школьниками назвал генетику серьезным оружием. Разговор главы государства с учащимися опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — отметил российский лидер.

Путин призвал сделать так, чтобы заложенные в науке позитивные начала не превратились в угрозу для человечества.

1 сентября глава государства поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний, а также провел открытый урок «Разговоры о важном».

Ранее президент заявил, что перед учеными в России сейчас стоит непростая задача — за короткий период обеспечить технологический суверенитет страны. Он призвал ученых активно заниматься созданием уникальных и конкурентных решений в энергетике, промышленности, сфере безопасности и других областях.

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    Алина Гончарова
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