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17:21, 8 февраля 2023Россия

Путин предупредил российских ученых о непростой задаче

Путин: ученым за короткий период предстоит обеспечить технологический суверенитет России

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Перед учеными в России сейчас стоит непростая задача — за короткий период обеспечить технологический суверенитет страны. Об этом в ходе вручения молодым ученым премий в сфере науки и инноваций за 2022 год предупредил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях», — сказал он.

Путин отметил, что работа в этом направлении позволит обеспечить независимость России в производстве критически важной продукции. Он призвал ученых активно заниматься созданием уникальных и конкурентных решений в энергетике, промышленности, сфере безопасности и других областях.

Действовать необходимо на опережение, выступая первопроходцами, добавил глава государства. «Фундамент для этого у нас есть — это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», — убежден он.

В июне прошлого года зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о том, как Россия планирует достигать технологического суверенитета. Он отмечал, что на эти цели в стране будут выделены большие средства. Также созданы программы для поддержки российских производств.

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Полина Матюхина
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