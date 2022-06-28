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Медведев раскрыл планы по обеспечению технологического суверенитета России

Медведев: Россия направит большие средства на обеспечение технологического суверенитета

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что Россия направит большие бюджетные средства на реализацию мер по обеспечению технологического суверенитета страны.

По словам политика, независимость государства в этой сфере «не терпит промедления».

«На реализацию целого комплекса оперативных мер будут направлены большие бюджетные средства. Разработан ряд программ для поддержки отечественных производств, научно-технических разработок, обучения кадров для важнейших отраслей», — пояснил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что видит десяток направлений, по которым нужно активизироваться, чтобы не остановить отечественное производство.

17 июня президент Владимир Путин заявил, что импортозамещение не является панацеей и решением всем проблем России, потому что все импортозаместить невозможно. По его словам, следует не копировать уже сделанное, а быть на шаг впереди, то есть развивать технологии лучше тех, что оказались закрыты для России, то есть западных. В противном случае Россия окажется в позиции постоянно догоняющей.

Ударная волна
Марина Совина
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