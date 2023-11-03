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17:27, 3 ноября 2023Наука и техника

Подлодка «Комсомольск-на-Амуре» выполнила глубоководное погружение

Подлодка «Комсомольск-на-Амуре» ТОФ выполнила погружение на глубину 240 метров

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил погружение на глубину 240 метров. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Отмечается, что глубоководное погружение выполнили в соответствии с планом боевой подготовки флота на одном из полигонов в акватории залива Петра Великого. Мероприятие обеспечивал экипаж спасательного судна «Георгий Козьмин».

«В ходе глубоководного погружения экипаж ПЛ "Комсомольск-на-Амуре" отработал управление подлодкой на больших глубинах и проверил работу всех ее систем и механизмов», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что после успешного выполнения подводной части упражнения экипаж подлодки осуществил всплытие и продолжил выполнение задач.

Подлодку Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 спустили на воду в 1991 году. Подлодки этого проекта получили по шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра.

В августе стало известно, что экипаж дизель-электрической подводной лодки «Можайск» проекта 636.3, которая проходит заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения корабля на глубину.

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      Даниил Иринин
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