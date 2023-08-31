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20:23, 31 августа 2023Наука и техника

Новая подлодка «Можайск» совершила первые погружения

Новая подлодка «Можайск» совершила первые погружения на Балтике в ходе испытаний

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Можайск», которая проходит заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения корабля на глубину. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«В ходе первых погружений на глубину 50 метров экипаж новой дизель-электрической подводной лодки "Можайск" проверил работу всех систем и механизмов субмарины, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на морских глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — говорится в сообщении.

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Погружения подлодки обеспечивали морская авиация, боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.
Многоцелевая подлодка «Можайск» проекта 636.3 стала одиннадцатым кораблем в серии. Субмарины этого проекта несут крылатые ракеты семейства «Калибр».

В июле ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что подлодку «Можайск» планируют передать в состав Военно-морского флота России до конца года.

Подлодку «Можайск» спустили на воду в конце апреля. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии спуска на воду заявил, что строительство подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» продолжат.

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