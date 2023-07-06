Названы сроки ходовых испытаний российского «Можайска»

ТАСС: подлодка «Можайск» отправится на ходовые испытания в августе

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636 отправится на ходовые испытания в августе 2023 года. Такие сроки со ссылкой на источник в военно-морской сфере назвал ТАСС.

По словам собеседника, после завершения достроечных работ на «Адмиралтейских верфях» субмарина, предназначенная для Тихоокеанского флота, отправится на морские полигоны Балтийского флота. «До конца года корабль планируется передать в состав Военно-морского флота», — сказал он.

Источник допустил, что подлодка уже в начале следующего года может приступить к отработке задач боевой подготовки и следующим летом совершить арктический переход из Балтийского моря в Тихий океан.

В ноябре прошлого года в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» доложили, что «Можайск» планируют спустить на воду в 2023 году.