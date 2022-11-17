Подлодку «Можайск» спустят на воду в 2023 году

«Адмиралтейские верфи» планируют спустить на воду подлодку «Можайск» в 2023 году

Дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) «Можайск» проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота России, планируют спустить на воду в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Отмечается, что на предприятии продолжают строительство подлодок «Можайск» и «Якутск». «В настоящее время работники верфей проводят на ПЛ «Можайск» достроечные работы. Спуск корабля на воду запланирован на весну 2023 года. На ПЛ «Якутск» завершены гидравлические испытания всех блок-модулей корабля, специалисты проводят электрослесарные работы и изоляцию корпуса», — сообщили в пресс-службе.

Подводную лодку «Можайск», которая является пятым кораблем серии, заложили в 2021 году. ДЭПЛ проекта 636.3 несут крылатые ракеты «Калибр».

Ранее в Минобороны России сообщили, что дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 вошла в состав Тихоокеанского флота.

В июне издание The Drive писало, что дизель-электрическая подлодка Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус» уникальна благодаря наличию водометного движителя.