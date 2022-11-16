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11:35, 16 ноября 2022Наука и техника

ВМФ России получил подлодку «Уфа»

Минобороны России: ВМФ получил дизель-электрическую подлодку «Уфа»

Фото: «Адмиралтейские верфи»

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 вошла в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает «Интерфакс».

«Сегодня под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония подъема Андреевского военно-морского флага на дизель-электрической подводной лодке», — отмечает военное ведомство. Соответствующая церемония состоялась в Санкт-Петербурге.

Субмарина стала четвертой подлодкой проекта 636.3, построенной для ТОФ. Ожидается, что впоследствии Тихоокеанский флот России получит еще две субмарины этого проекта.

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По словам Евменова, подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Черном и Средиземном морях, а также в Арктике.

О том, что субмарина «Уфа» проекта 636.3 будет принята в состав ТОФ, Минобороны сообщало в ноябре.

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Иван Потапов
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