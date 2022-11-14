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20:41, 14 ноября 2022Наука и техника

Подлодка «Уфа» войдет в состав флота в ноябре

Минобороны России: подводная лодка «Уфа» войдет в состав ВМФ 16 ноября

Фото: пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в среду, 16 ноября. Соответствующую дату утвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает ТАСС.

«Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил дату приема в состав Военно-морского флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Уфа", построенной на предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 16 ноября», — говорится в сообщении.

Церемония пройдет на предприятии «Адмиралтейские верфи», где будет зачитан приказ главнокомандующего о приеме подлодки в состав ВМФ России. «С момента оглашения приказа и подъема на флагштоке Андреевского флага дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" будет считаться принятой в состав ВМФ России», — отметили в Минобороны.

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В октябре заместитель гендиректора Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов рассказал, что подлодки проекта 636 можно модернизировать за счет применения новых систем.

В сентябре в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что корабли Балтийского флота обеспечивают погружение подлодок «Уфа» проекта 636.3 и «Кронштадт» проекта 677 в рамках заводских ходовых испытаний.

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Даниил Иринин
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