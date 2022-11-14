Подлодка «Уфа» войдет в состав флота в ноябре

Минобороны России: подводная лодка «Уфа» войдет в состав ВМФ 16 ноября

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в среду, 16 ноября. Соответствующую дату утвердил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает ТАСС.

«Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил дату приема в состав Военно-морского флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Уфа", построенной на предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 16 ноября», — говорится в сообщении.

Церемония пройдет на предприятии «Адмиралтейские верфи», где будет зачитан приказ главнокомандующего о приеме подлодки в состав ВМФ России. «С момента оглашения приказа и подъема на флагштоке Андреевского флага дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" будет считаться принятой в состав ВМФ России», — отметили в Минобороны.

В октябре заместитель гендиректора Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов рассказал, что подлодки проекта 636 можно модернизировать за счет применения новых систем.

В сентябре в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что корабли Балтийского флота обеспечивают погружение подлодок «Уфа» проекта 636.3 и «Кронштадт» проекта 677 в рамках заводских ходовых испытаний.