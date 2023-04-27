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14:10, 27 апреля 2023Наука и техника

Российский «Можайск» спустили на воду

Российский «Можайск», являющийся носителем «Калибров», спустили на воду в Петербурге

Кадр: Московский комсомолец

Российскую дизель-электрическую подводную лодку «Можайск» проекта 636 (серия «Варшавянка»), являющийся носителем крылатых ракет семейства «Калибр», спустили на воду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подводные лодки проекта 636, к которым относится "Можайск", являются грозным оружием [Военно-морского флота] ВМФ России, имеющим огромный модернизационный потенциал», — сказал в ходе церемонии спуска главком ВМФ Николай Евменов.

По его словам, субмарины серии «Варшавянка» получились очень удачными. «Поэтому лодки этого проекта буду строиться, у них большое будущее», — передают заявление главкома РИА Новости.

Отмечается, что субмарина будет пришвартована к причальной стенке завода Адмиралтейские верфи, где начнутся ее швартовые испытания. «Еще через пару месяцев испытаний у стенки верфей, "Можайск" уйдет в полигоны Балтийского моря, чтобы предъявить заказчику все свои самые высокие характеристики», — сказал гендиректор предприятия Андрей Веселов.

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Он пообещал, что в текущем году на подлодке будет поднят Андреевский флаг.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что планируемые к закладке дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 (серия «Варшавянка») получит имена городов новых регионов России.

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Иван Потапов
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