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10:51, 25 апреля 2023Наука и техника

Российские «Варшавянки» получат имена городов Донбасса

ТАСС: подлодки серии «Варшавянка» получат имена городов новых регионов России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Планируемые к закладке дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 (серия «Варшавянка») получит имена городов новых регионов России. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Речь идет о ДЭПЛ, планируемых к закладке в 2024 году на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. «Первый корпус назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса», — сказал собеседник.

В марте в пресс-службе Черноморского флота России сообщили, что экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Старый Оскол» выполнили стрельбы практическими торпедами из подводного положения в рамках учений.

В октябре заместитель гендиректора Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов рассказал, что усовершенствованный проект ДЭПЛ серии «Варшавянка» сможет иметь гидроакустические буксируемые антенны, которые позволят субмарине слушать океан на задних курсовых углах.

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Иван Потапов
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