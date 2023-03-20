Российские подлодки провели учебные стрельбы

Подлодки ЧФ «Колпино» и «Старый Оскол» выполнили стрельбы торпедами в рамках учений

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) России выполнили стрельбы практическими торпедами из подводного положения в рамках учений. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает ТАСС.

«Экипажи подводных лодок успешно выполнили поставленные задачи и провели стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции один из кораблей флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб. После завершения учений торпеды подняли из воды катером-торпедоловом. В пресс-службе уточнили, что эффективность применения торпедного оружия оценят после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

Подлодки «Колпино» и «Старый Оскол» проекта 636.3 «Варшавянка» получили по шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра. Также подлодки этого проекта несут крылатые ракеты «Калибр».

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в 2023 году Военно-морской флот России получит три атомные и две дизельные подлодки.