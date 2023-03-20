Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:30, 20 марта 2023Наука и техника

Российские подлодки провели учебные стрельбы

Подлодки ЧФ «Колпино» и «Старый Оскол» выполнили стрельбы торпедами в рамках учений

Фото: Виталий Тимкив / РИА новости

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Старый Оскол» Черноморского флота (ЧФ) России выполнили стрельбы практическими торпедами из подводного положения в рамках учений. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает ТАСС.

«Экипажи подводных лодок успешно выполнили поставленные задачи и провели стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции один из кораблей флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб. После завершения учений торпеды подняли из воды катером-торпедоловом. В пресс-службе уточнили, что эффективность применения торпедного оружия оценят после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Подлодки «Колпино» и «Старый Оскол» проекта 636.3 «Варшавянка» получили по шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра. Также подлодки этого проекта несут крылатые ракеты «Калибр».

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в 2023 году Военно-морской флот России получит три атомные и две дизельные подлодки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах после слов Си Цзиньпина
Россиянам подсказали необычный способ борьбы с весенней подавленностью
Турция запретила транзит в Россию ряда товаров
Российские подлодки провели учебные стрельбы
В Wildberries вновь начались забастовки
Над Донецком сбили украинский беспилотник
Центробанк запретит использовать SWIFT в России
Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение
Путин потребовал от МВД навести порядок с выдачей паспортов в новых регионах
Москвичка купила курящему сыну мухоморы для избавления от вредной привычки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.