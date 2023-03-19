Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 19 марта 2023Наука и техника

ВМФ России получит пять новейших субмарин

Гендир ОСК: ВМФ России получит в 2023 году сразу три атомные и две дизельные субмарины

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году получит сразу пять новейших субмарин — три атомные и две дизельные, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, работа по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок ведется постоянно. В ОСК стремятся сократить стапельный период строительства за счет отправки на стапель более насыщенных блоков, из которых собирается корабль. Кроме того, планируется заключить госконтракты на строительство новых серий субмарин.

Как рассказал Рахманов, сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, перед судостроителями стоит задача выйти на срок в шесть лет к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году, уточнил глава корпорации.

Таких показателей получится достичь благодаря ряду технологических решений и за счет отладки производственных процессов при серийном строительстве, заключил Рахманов.

Ранее в марте главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал, что все российские подлодки могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Он отметил, что следующим шагом станет оснащение подлодок гиперзвуковым оружием.

В том же месяце ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что в настоящее время Россия является единственной страной со стратегическими гиперзвуковыми комплексами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
Представитель МакSим объяснила срыв концерта певицы в Сочи
ВМФ России получит пять новейших субмарин
Создан мощный чип для доступных Android-смартфонов
В российском регионе автомобиль сбил пятеро детей и взрослых
Москвичи вспомнили «троллейбусы-аквариумы» времен СССР
Американский военный рассказал о двух отличительных чертах россиянок
Пять наемников из Финляндии получили ранения на Украине
Диетолог назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты
Боец MMA умер в 29 лет от полученной на тренировке травмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.