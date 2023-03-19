ВМФ России получит пять новейших субмарин

Гендир ОСК: ВМФ России получит в 2023 году сразу три атомные и две дизельные субмарины

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году получит сразу пять новейших субмарин — три атомные и две дизельные, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, работа по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок ведется постоянно. В ОСК стремятся сократить стапельный период строительства за счет отправки на стапель более насыщенных блоков, из которых собирается корабль. Кроме того, планируется заключить госконтракты на строительство новых серий субмарин.

Как рассказал Рахманов, сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, перед судостроителями стоит задача выйти на срок в шесть лет к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году, уточнил глава корпорации.

Таких показателей получится достичь благодаря ряду технологических решений и за счет отладки производственных процессов при серийном строительстве, заключил Рахманов.

Ранее в марте главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал, что все российские подлодки могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Он отметил, что следующим шагом станет оснащение подлодок гиперзвуковым оружием.

В том же месяце ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что в настоящее время Россия является единственной страной со стратегическими гиперзвуковыми комплексами.