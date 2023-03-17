Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:10, 17 марта 2023Наука и техника

Главком ВМФ рассказал о вооружении «Калибрами» российских подводных лодок

Главком ВМФ РФ Евменов: ракетами «Калибр» могут быть вооружены все российские подлодки

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Все российские подводные лодки, в том числе стратегические подводные крейсеры, могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Об этом рассказал в интервью газете «Красная Звезда» главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что испытания «Калибров» проходили на подлодках второго поколения. Следующим шагом станет оснащение субмарин гиперзвуковым ракетным оружием.

«Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», — подчеркнул Евменов.

Он также сообщил, что атомные подлодки Военно-морского флота России будут выполнять залповые стрельбы баллистическими ракетами в испытательных целях.

Ранее сообщалось, что российская подводная лодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр». По словам министра обороны Сергея Шойгу, субмарина войдет в состав Северного флота. Корабль также планируется оснастить новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США выступили против перемирия на Украине
Главком ВМФ рассказал о вооружении «Калибрами» российских подводных лодок
Рита Ора показала на камеру фигуру в откровенном наряде
В Германии заявили о планах закупить гаубицы на замену переданным Украине
Во Франции оценили принятие пенсионной реформы
Германии предсказали становление «несерьезным партнером» в экономическом плане
США одобрили продажу Польше 800 ракет Hellfire
В России раскрыли срок подготовки предложений по системе высшего образования
В Венгрии обвинили Европарламент в эскалации конфликта на Украине
В США призвали Швейцарию заблокировать больше российских активов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.