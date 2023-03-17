Главком ВМФ рассказал о вооружении «Калибрами» российских подводных лодок

Главком ВМФ РФ Евменов: ракетами «Калибр» могут быть вооружены все российские подлодки

Все российские подводные лодки, в том числе стратегические подводные крейсеры, могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Об этом рассказал в интервью газете «Красная Звезда» главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что испытания «Калибров» проходили на подлодках второго поколения. Следующим шагом станет оснащение субмарин гиперзвуковым ракетным оружием.

«Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», — подчеркнул Евменов.

Он также сообщил, что атомные подлодки Военно-морского флота России будут выполнять залповые стрельбы баллистическими ракетами в испытательных целях.

Ранее сообщалось, что российская подводная лодка «Кронштадт» получит крылатые ракеты «Калибр». По словам министра обороны Сергея Шойгу, субмарина войдет в состав Северного флота. Корабль также планируется оснастить новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.

