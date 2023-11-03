Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:43, 3 ноября 2023Из жизни

Украинка с «самыми большими щеками в мире» рассказала о проблемах со здоровьем

Модель Анастасия Покрищук с аномально большими щеками пожаловалась на здоровье

Фото: @justqueen88

34-летняя украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Daily Mirror.

Украинка сделала множество пластических операций и, как она утверждает, стала обладательницей «самых больших щек в мире». Покрищук призналась, что уже «сбилась со счета» от количества косметологических процедур, которые она сделала.

Модель часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно она опубликовала в сети результаты обследования, которое проходила у гинеколога. Выяснилось, что у Покрищук обнаружили кисту. Образование благополучно удалили, однако теперь украинке предстоит перенести вторую операцию в связи с дисплазией — предраковым изменением клеток, которые входят в состав слизистой оболочки шейки матки. В настоящее время неясно, связано ли заболевание с гормональными проблемами. Тем не менее она заявила о наличии проблем с фертильностью и пожаловалась, что никогда не сможет выносить ребенка.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Многие подписчики выразили Покрищук свою поддержку. Пользователи пожелали ей здоровья и назвали ее смелым человеком. Однако нашлись и недоброжелатели, которые начали оскорблять украинку и заявили, что у нее «киста в голове».

Модель впервые прибегла к косметическим процедурам и пластическим операциям в 26 лет. Помимо регулярного введения филлера в область скул, она также скорректировала внешность с помощью установки виниров, уколов ботокса, изменения формы подбородка и челюсти, а также пластических операций на теле, в частности липосакции. В июле она испугала поклонников новой операцией. Модель вставила в грудь импланты максимального размера и осталась довольна результатом.

Ранее сообщалось, что девушка из Италии решила превратить себя в человекообразную кошку и уже начала трансформацию. По словам итальянки, стать кошкой ее вдохновили поклонники и подписчики, которые говорили ей, что она напоминает это животное.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отреагировал на объявление русских некоренной нацией на Украине

      Генерал ФСБ оценил шанс на обмен пленными между Израилем и ХАМАС

      Раскрыты подробности внезапной смерти автора хитов Ротару и Кобзона

      Путин назвал острой проблему абортов

      Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

      Россиянкам дали простые советы по облегчению симптомов цистита

      Махачев ответил на вопрос о поединке с Макгрегором

      Стала известна цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию

      Названы ведущие к быстрому старению мозга привычки

      Алла Пугачева покинула замок и направилась в сторону Санкт-Петербурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости