Украинка с «самыми большими щеками в мире» рассказала о проблемах со здоровьем

Модель Анастасия Покрищук с аномально большими щеками пожаловалась на здоровье

34-летняя украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Daily Mirror.

Украинка сделала множество пластических операций и, как она утверждает, стала обладательницей «самых больших щек в мире». Покрищук призналась, что уже «сбилась со счета» от количества косметологических процедур, которые она сделала.

Модель часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно она опубликовала в сети результаты обследования, которое проходила у гинеколога. Выяснилось, что у Покрищук обнаружили кисту. Образование благополучно удалили, однако теперь украинке предстоит перенести вторую операцию в связи с дисплазией — предраковым изменением клеток, которые входят в состав слизистой оболочки шейки матки. В настоящее время неясно, связано ли заболевание с гормональными проблемами. Тем не менее она заявила о наличии проблем с фертильностью и пожаловалась, что никогда не сможет выносить ребенка.

Многие подписчики выразили Покрищук свою поддержку. Пользователи пожелали ей здоровья и назвали ее смелым человеком. Однако нашлись и недоброжелатели, которые начали оскорблять украинку и заявили, что у нее «киста в голове».

Модель впервые прибегла к косметическим процедурам и пластическим операциям в 26 лет. Помимо регулярного введения филлера в область скул, она также скорректировала внешность с помощью установки виниров, уколов ботокса, изменения формы подбородка и челюсти, а также пластических операций на теле, в частности липосакции. В июле она испугала поклонников новой операцией. Модель вставила в грудь импланты максимального размера и осталась довольна результатом.

Ранее сообщалось, что девушка из Италии решила превратить себя в человекообразную кошку и уже начала трансформацию. По словам итальянки, стать кошкой ее вдохновили поклонники и подписчики, которые говорили ей, что она напоминает это животное.