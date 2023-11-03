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14:24, 3 ноября 2023Экономика

Производитель сигарет Winston и «Тройка» решил остаться в России

Производитель сигарет JTI заявил о желании продолжить работу в России

Фото: Reza Mehrad / Unsplash

Японский производитель сигарет Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель табачных изделий в России, продолжит вести бизнес в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергея Глушкова. В России группа объединяет бренды Winston, Camel, Sobranie и LD, а также «Русский стиль», «Петр I» и «Тройка».

Такое решение связано с нежеланием JTI лишать своих потребителей продукта, к которому они привыкли, заявил Глушков. Однако производитель не станет выводить на российский рынок обновленные устройства для нагревания табака.

В будущем компания сохраняет за собой право на различные решения, отметил топ-менеджер. Он подчеркнул, что JTI следует всем регуляторным нормам на рынке России, а также выполняет международные правила.

Ранее из России окончательно ушел производитель сигарет British American Tobacco (BAT). В сентябре компания продала подразделения в России и Белоруссии консорциуму под руководством менеджмента «БАТ Россия». В портфель компании входят бренды Kent, Vogue, Pall Mall, Rothmans и «Ява».

В апреле 2022 года JTI задумывалась об уходе из России. Компания заявляла, что рассматривает как продажу российского бизнеса, так и передачу права на него. За месяц до этого она приостановила инвестиции в стране.

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      Лилиана Набиуллина
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