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17:56, 14 сентября 2023Экономика

Производитель сигарет Kent окончательно ушел из России

British American Tobacco завершил сделку по продаже бизнеса в России

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Британский производитель сигарет British American Tobacco (BAT) завершил сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.

Активы перешли консорциуму, который возглавил менеджмент «БАТ Россия». После завершения продажи предприятия будут работать под названием ITMS Group. О продаже бизнеса BAT объявил 7 сентября. Сумма сделки не раскрывалась.

В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява» и марки устройств для нагревания табака glo и стики neo. После продажи ими будет владеть российский бизнес.

Компания объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Тогда в BAT заявили, что в новых условиях не считают целесообразным ведение бизнеса в России. В июле 2022 года в BAT оценили убытки от ухода из страны в 957 миллионов фунтов стерлингов или 1,2 миллиарда долларов.

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    Мария Черкасова
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