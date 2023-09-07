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10:00, 7 сентября 2023Экономика

Производитель сигарет Kent и Rothmans ушел из России

British American Tobacco решила продать российский бизнес местному менеджменту

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Британский табачный гигант British American Tobacco (BAT) решил продать бизнес в России и Белоруссии консорциуму, возглавляемому менеджментом российского подразделения BAT Russia. Это следует из пресс-релиза на сайте компании.

Сделку намерены закрыть в течение следующего месяца, ее сумма не раскрывается. «После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках», — указано в заявлении.

В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также марки устройств для нагревания табака glo и стики neo. Ими продолжит владеть российский бизнес.

Предприятия британской компании в России и Белоруссии перейдут BAT Russia под названием ITMS Group (International Tobacco Marketing Services Group). Зарубежный гигант владеет фабрикой «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге, а также компанией «Международные услуги по маркетингу табака», которая занимается маркетингом и продажами.

BAT объявила об уходе из России в марте 2022 года в связи с началом военного конфликта на Украине. В компании заявили, что не считают целесообразным ведение бизнеса в России в новых условиях. Представители BAT призвали как можно скорее разрешить ситуацию вокруг Украины с помощью дипломатии.

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    Софья Ермакова
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